Стоимость визы в Египет для белорусов не подорожает 11.12.2025, 23:16

По-прежнему будет стоить 25 долларов.

Стоимость визы в Египет не подорожает и останется 25 долларов для белорусов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

В ведомстве опровергли подорожание въездных виз до 45 долларов:

«Министерство туризма и древностей подтверждает, что эти сообщения не имеют под собой оснований, и никаких исполнительных решений о повышении стоимости въездных виз в Египет не принималось».

И уточнили, что изменения в законодательство были, однако они связаны лишь с установкой максимальной возможной ставки сбора. Для большинства туристов, в том числе и из России и Беларуси, стоимость стандартной однократной визы составляет 25 долларов. Но есть исключения для тех, кто выбирает отдых на Синайском полуострове. Так, при прямом прилете в аэропорт Шарм-эш-Шейха и нахождении только на территории курорта до 15 дней виза не требуется — в паспорт ставится бесплатный «синайский штамп».

