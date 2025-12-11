Белый дом: Трампу надоели встречи ради встреч

Белый дом: Трампу надоели встречи ради встреч6
- 11.12.2025, 23:29
Кэролайн Левитт сообщила о чрезвычайном разочаровании Трампа Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами конфликта на Украине, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Ему надоели встречи просто ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, он хочет завершения этой войны. Администрация [президента США] потратила более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними», — сказала она.
Так Левитт прокомментировала информацию, что 13 декабря в Париже пройдет встреча представителей Украины, Франции, Германии, Великобритании и США, где они обсудят мирное урегулирование войны.