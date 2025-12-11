Польский генерал Ярослав Громадзиньский: Если Россия нападет, мы войдем в Калининград 3 11.12.2025, 22:54

1,456

Бывший командующий Eurocorps предупредил Москву.

Бывший командующий Eurocorps, генерал Ярослав Громадзиньский, в интервью польскому изданию Fakt заявил, что НАТО следует осуществить интервенцию в Калининградскую область в случае нападения России. По словам Громадзиньского, стратегия Польши должна прямо предусматривать возможность нейтрализации угрозы, исходящей из Калининграда, а при принятии решения о нападении Москва должна учитывать последствия таких действий для Калининграда.

Для блокады региона потребуются силы, втрое превышающие группировку, необходимую для его «выведения из строя», заявил Громадзиньский. Он добавил, что за десятилетия в армии укоренилась мысль, что по Калининграду нельзя наносить ответный удар, даже если он создает угрозы странам НАТО. «Сегодня логика иная: если вы атакуете нас, мы можем войти туда. И Россия должна понимать это», — заявил он. По мнению Громадзиньского, такой сигнал сформирует для Кремля стратегические дилеммы, а открытое озвучивание таких сценариев укрепляет национальную безопасность стран НАТО, поскольку демонстрирует решимость защищать территорию всеми доступными средствами.

Громадзиньский считает, что российская армия не сможет восстановить боеспособность раньше чем через пять–шесть лет. И только при условии доступа к технологиям и ресурсам, которые сейчас ограничены. По оценкам генерала, Россия утратила сотни тысяч военных и десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии, что делает невозможным ведение новых наступательных операций за пределами Украины в среднесрочной перспективе.

Однако это не означает отсутствия риска. Москва активно перестраивает военную инфраструктуру, реформирует Западный военный округ и проводит учения, моделирующие новые сценарии конфликта с НАТО. «Россия понимает свои слабые места, но учится быстро», — отметил экс-командующий. Он добавил, что Польша и Европа уже сталкиваются с нелинейными действиями России. «Мы живем в условиях постоянной гибридной войны, и нужно признать это как новую нормальность», — подытожил Громадзиньский. Его слова перекликаются с позициями других командиров НАТО. Ранее верховный главнокомандующий Объединенных сил Альянса в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич подтверждал, что планы на случай прямой конфронтации с Россией включают сценарий для Калининградской области.

