Зеленский: Мирный план США предусматривает выход российских войск из трех областей Украины 12.12.2025, 6:00

2,190

Президент Украины перечислил эти области.

В плане США по завершению войны говориться о выходе российских войск из захваченных ими частей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в четверг, 11 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».

«Кроме несогласованных пока позиций по Донетчине, в документе предлагался выход „русских“ из некоторых кусочков наших областей, где они сейчас находятся. Это то, что рассматривается. То есть они выходят из соответствующих кусочков Харьковской, Сумской области, Днепровщины, где они есть», — сказал Зеленский.

В то же время, по словам украинского президента, о выходе россиян из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в плане речь не идет.

«Это сегодня так», — добавил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com