СМИ: Эрдоган может провести встречу с Путиным в Туркменистане 12.12.2025, 8:07

Реджеп Тайип Эрдоган

Уже сегодня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может уже сегодня встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Туркменистане.

Об этом сообщает CCN Turk.

Отметим, что 11 и 12 декабря Эрдоган находится в Ашхабаде, чтобы поучаствовать на Международном форуме мира и безопасности. Его организовали в честь ознаменования 30-й годовщины установления постоянно нейтралитета Туркменистане.

«Наш президент..., посетит Туркменистан 11-12 декабря 2025 года для участия в «Международном форуме мира и безопасности», который будет посвящен 30-летию установления постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашению Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года «Международным годом мира и безопасности», - говорил директор по коммуникациям Бурханеттин Дуран.

В четверг в Кремля тоже сделали заявление. Там сказали, что Путин намерен встретиться с Эрдоганом в Туркменистане.

CNN отмечает, что последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась в начале сентября в Китае, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отметим, что детали встречи Эрдогана и Путина пока неизвестны. Однако каждый такой контакт не обходит стороной тему войны в Украине.

В частности, 24 ноября между главами Турции и РФ состоялся телефонный разговор, во время которой оба обсудили вопросы завершения войны в Украине. При этом обсуждали ли они возобновление работы зернового коридора - неизвестно.

Стоит добавить, что в конце весны и летом 2025 года, между Украиной и РФ состоялись три раунда переговоров. Они дали прогресс в вопросе обмена пленными и гуманитарной сфере, но к прекращению огня так и не привели.

