Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности 12.12.2025, 8:15

Ответ президента США был позитивным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Украине с гарантиями безопасности, так как это необходимый фактор, чтобы мирная сделка была реализована.

Об этом сообщается в трансляции Белого дома.

В ходе общения с прессой журналисты упомянули, что в июле Трамп дал обязательство Европе участвовать в миротворческом контингенте, если будет достигнута мирная сделка.

«Вы упоминали, кажется, воздушную поддержку, разведку и так далее. Это обязательство остается в силе? Готовы ли США участвовать в этом?», - спросил репортер.

Ответ президента США был позитивным.

«Это называется «соглашение по безопасности»... Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы всё получилось», - сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома считает, что нынешняя мирная сделка не нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции сделки», - говорит Трамп.

Он добавил, что документ состоит из четырех или пяти разных частей, и процесс сложный, поскольку идет речь о территориях.

Стоит также добавить, что 13 декабря, Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов плана. Но Трамп до сих пор так и не дал однозначный ответ, будут ли на встрече американские представители.

«В субботу будет встреча... Мы сказали, что будем участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс добиться результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс (на заключение сделки - ред.). Мы не хотим тратить много времени... мы хотим, чтобы все было урегулировано», - заявил президент США.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что США дали Украине около 300-350 млрд долларов, но ничего не получили взамен. Но с приходом его к власти, результат таки был достигнут.

«Я в итоге получил редкоземельные металлы взамен, хотя я не тратил деньги. И сейчас мы продаем оружие НАТО. Мы продаем оружие по полной цене... Они, вероятно, распределяют это оружие Украине», - сказал он.

Глава Белого дома добавил, что США не участвуют в войне, а участвуют в переговорах, так как Украина и Европа хотят вовлеченности Вашингтона.

По словам Трампа, война в Украине не затрагивает США, если только все не выйдет из-под контроля. Поскольку в ином случае такие вещи заканчиваются мировыми войнами. Однако Вашингтон этого не хочет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com