12 декабря 2025, пятница, 8:55
Партизаны сожгли полицейский автомобиль в Московской области

  • 12.12.2025, 8:33
Партизаны сожгли полицейский автомобиль в Московской области

Акцию приурочили ко Дню Конституции РФ.

Партизаны совершили диверсию в Московской области, совершив нападение на автомобиль Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Украинские агенты подожгли транспортное средство, принадлежащее МВД РФ, из-за чего автомобиль был уничтожен. О диверсии рассказали агенты партизанского движения «АТЕШ» в своем Telegram-канале 12 декабря.

«Наши агенты провели успешную акцию в Московской области: был уничтожен служебный автомобиль МВД РФ», — говорится в сообщении.

Партизаны также показали кадры диверсии. На кадрах видно, как полицейский автомобиль сначала облили горючей жидкостью, после чего подожгли и транспортное средство загорелось.

Как утверждает партизанское движение, эту диверсию агенты приурочили ко Дню Конституции РФ, которую отмечают 12 декабря. Таким образом партизаны продемонстрировали свой ответ кремлевскому режиму, который начал войну в Украине.

В российских медиа об инциденте с поджогом автомобиля МВД РФ не пишут. Официально власти также молчат: агенты движения отмечают, что власти решили скрыть диверсию.

«Показательно, что власти предпочли скрыть произошедшее. Это лишь подчеркивает их уязвимость и страх перед деятельностью сопротивления», — подчеркнули в «АТЕШ».

