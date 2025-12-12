Удар по Крыму: уничтожен российский самолет Ан-26 12.12.2025, 8:46

Оккупанты понесли большие потери на аэродроме в Каче.

По предварительным данным, самолет Ан-26 был поражен на территории аэродрома «Кача» в Крыму. Помимо воздушного судна, как утверждают паблики, среди российских военнослужащих есть ликвидированные и раненые.

Российский Telegram-канал «На пределе», который рассказывает новости о российских летчиках, первый сообщил, что на аэродроме в Каче дроном «поражен самолет Ан-26».

Также информацию подтвердили партизаны движения «Атеш», сообщив, что агенты «Атеш» также оказали «серьезную помощь Силам обороны Украины».

Тем временем, сами россияне заявляют о множестве жертв среди российских вертолетчиков на аэродроме в Каче.

Но точных данных нет, так как информацию скрывают и официальные российские власти, так и оккупационные власти Крыма.

К слову, еще днем «Атеш» писал о том, что украинские дроны готовятся ударить по военным объектам в Севастополе и Каче.

Стоит отметить, что также в соцсетях есть информация о возможной ликвидации командира ЧВК «Эспаньола» Станислава Орлова. Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что военного преступника якобы застрелили при попытке задержания.

Неясно, где мог быть ликвидирован Орлов – в Каче, или же в другом месте.

Аэродром Кача используется врагом как военная база для авиации, вертолетов и беспилотников, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с самолетами Ан-26, Бе-12 и вертолетами Ка-27. С этого аэродрома оккупанты запускают дроны по югу Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com