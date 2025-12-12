закрыть
12 декабря 2025, пятница, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар по Крыму: уничтожен российский самолет Ан-26

  • 12.12.2025, 8:46
Удар по Крыму: уничтожен российский самолет Ан-26

Оккупанты понесли большие потери на аэродроме в Каче.

По предварительным данным, самолет Ан-26 был поражен на территории аэродрома «Кача» в Крыму. Помимо воздушного судна, как утверждают паблики, среди российских военнослужащих есть ликвидированные и раненые.

Российский Telegram-канал «На пределе», который рассказывает новости о российских летчиках, первый сообщил, что на аэродроме в Каче дроном «поражен самолет Ан-26».

Также информацию подтвердили партизаны движения «Атеш», сообщив, что агенты «Атеш» также оказали «серьезную помощь Силам обороны Украины».

Тем временем, сами россияне заявляют о множестве жертв среди российских вертолетчиков на аэродроме в Каче.

Но точных данных нет, так как информацию скрывают и официальные российские власти, так и оккупационные власти Крыма.

К слову, еще днем «Атеш» писал о том, что украинские дроны готовятся ударить по военным объектам в Севастополе и Каче.

Стоит отметить, что также в соцсетях есть информация о возможной ликвидации командира ЧВК «Эспаньола» Станислава Орлова. Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что военного преступника якобы застрелили при попытке задержания.

Неясно, где мог быть ликвидирован Орлов – в Каче, или же в другом месте.

Аэродром Кача используется врагом как военная база для авиации, вертолетов и беспилотников, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с самолетами Ан-26, Бе-12 и вертолетами Ка-27. С этого аэродрома оккупанты запускают дроны по югу Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип