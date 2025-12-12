Разведка: В России массово бастуют дорожники 12.12.2025, 8:52

У регионов нет денег на содержание и ремонт дорог.

Во многих российских регионах обостряется кризис дорожного обслуживания: сотрудникам дорожно-строительных компаний задерживают выплату зарплаты, из-за чего они утраивают забастовки.

Об этом проинформировала Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, в Иркутской области в конце 2025 года нет денег на содержание и ремонт дорог, в том числе в самом Иркутске. В результате дорожные рабочие этого региона пишут письма российскому диктатору Владимиру Путину с жалобами на то, что им не платят зарплату.

На Камчатке тоже нет денег на содержание и ремонт дорог. Сотрудникам местной дорожной компании не выплачивают зарплату, поэтому они уже устраивали забастовку.

Кроме того, забастовка также прошла в Омске. Там строителям моста задерживали выплату зарплаты.

СВР подчеркнула, что по состоянию на лето 2025 года в России примерно 47% системообразующих дорожно-строительных компаний находились в состоянии предварительного банкротства. Еще 35% российских дорожно-строительных компаний были в зоне высокого риска банкротства.

Отметим, пока в России рабочим задерживают зарплату, из-за чего они устраивают забастовки, высокопоставленные российские чиновники ни в чем себе не отказывают и получают огромные доходы. Например, зампредседателя банка «ВТБ» Денис Бортников, который является сыном директора ФСБ РФ Александра Бортникова, в 2021-2022 годах выплатил своей помощнице Дарье Федосовой в качестве зарплаты и премий 1 млрд рублей. И это далеко не единичный случай. Такая практика характерна для современной России.

