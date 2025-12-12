The Economist: Россия значительно слабее, чем ее показывает Путин 12.12.2025, 9:39

Экономика трещит, а общественная поддержка власти тает.

Российские власти публично настаивают, что ситуация в Украине и внутри страны развивается в ее пользу. Владимир Путин хвастается «продвижением почти по всем направлениям» и уверяет, что российская экономика «успешно преодолевает все вызовы». Однако реальная картина существенно отличается от пропагандистской, пишет The Economist.

Медленное наступление и высокая цена войны

На поле боя российский прогресс минимален и сопровождается большими потерями. Несмотря на заявления о захвате Покровска, украинские силы продолжают удерживать позиции. По оценкам военных блогеров и открытых источников, наступление РФ является «постепенным и бесславным».

Российская экономика входит в самый тяжелый период с начала полномасштабной войны:

доходы от нефти и газа за год упали на 22%;

бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП;

государство вынуждено наращивать внутренние заимствования, что подпитывает инфляцию;

налоговое давление растет.

Половина бюджета направлена на армию, ВПК и силовые структуры. Экономист Александра Прокопенко предупреждает: война делает экономику «занятой, но бедной». В 2026 году негативные последствия станут очевидными.

Общественные настроения меняются

Несмотря на репрессивную систему, общественное недовольство в России растет. По данным социологов, количество россиян, которые сообщают об ухудшении благосостояния, втрое превышает тех, кто говорит об улучшении, а поддержка войны становится поверхностной и вынужденной. Люди все чаще считают, что их окружение против продолжения боевых действий.

Согласно исследованиям, 88% россиян хотят завершения войны, но только 47% верят, что Путин это сделает.

Отношение к ветеранам также меняется: только 40% считают их героями, большинство - проблемой или жертвами.

Путин не демонстрирует готовности к миру. Наоборот, он усиливает идеологический контроль и репрессии, ведь завершение войны не гарантирует решения экономических проблем. Зависимость экономики от военного производства делает прекращение боевых действий рисковым и для режима, и для внутренней стабильности.

