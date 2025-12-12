«Хорошо, что сегодняшние дети не знают этого» 12.12.2025, 9:41

Медик рассказала о частой процедуре, которая еще недавно была «ужасом» для белорусов.

Каковы причины увеличения аденоидов? Как сегодня проходят операции по их удалению и так ли они страшны, как раньше? Об этом рассказала врач-оториноларинголог, ведущая научная сотрудница РНПЦ оториноларингологии Людмила Макарина-Кибак.

— Причин увеличения аденоидов достаточно много. Начиная с наследственности, непереносимости определенных продуктов (например, лактозы — сегодня в Беларуси ее можно доказать) и лекарств, когда идет разрастание слизистой оболочки, потому что выделяется большое количество слизи, аллергии, — рассказала медик.

По ее словам, для лечения этой патологии есть консервативные методы, утвержденные клиническим протоколом Министерства здравоохранения.

— Это промывания полости носа, спреи, препараты, которые назначаются внутрь. В обязательном порядке проверяем детей на носительство определенных вирусов после перенесенных заболеваний. Опять же, смотрим лактазную недостаточность либо непереносимость глютена. Если понимаем, что аденоиды не уменьшились, выполняется хирургическое вмешательство, — сказала Макарина-Кибак.

— Сложно на него решиться. Те, кто удалял аденоиды давно, рассказывают какие-то ужасные истории о процедуре. Как это происходит сегодня?

— С 2007 года в Беларуси организована система удаления аденоидов у детей под наркозом. Поэтому теперь нет тех ужасающих моментов, когда делали под местным обезболиванием. Я тоже когда-то оперировала под местным. Да, конечно, это больно. Но быстро. Это все-таки неконтролируемое удаление.

Сегодня используют эндоскопы, специальные устройства, которые срезают аденоиды очень точно. Все происходит под контролем зрением, под контролем анестезиолога. Ребенка подают в операционную уже после премедикации, мама может находиться рядом. Поэтому дети чаще всего ничего не помнят.

Это наши с вами воспоминания, очень взрослые. Хорошо, что сегодняшние дети не знают этого, — добавила врач.

