Когда лучше есть завтрак, чтобы организм «растопил» жир? 12.12.2025, 9:57

Время имеет значение.

Многие люди сталкиваются с проблемой избавления от избыточных килограммов. Часто это связано не только с количеством потребленной пищи, но и с тем, в какое время суток мы садимся за стол. Оказывается, время приема пищи имеет важное значение, особенно когда речь идет о завтраке.

Сбалансированный завтрак должен содержать и белки, и углеводы — именно такое сочетание обеспечивает организм энергией и поддерживает стабильный уровень сахара в крови в течение дня.

Организм по-разному перерабатывает белки и углеводы утром из-за колебаний гормонов, чувствительности к инсулину и энергетических потребностей.

