закрыть
12 декабря 2025, пятница, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда лучше есть завтрак, чтобы организм «растопил» жир?

  • 12.12.2025, 9:57
Когда лучше есть завтрак, чтобы организм «растопил» жир?

Время имеет значение.

Многие люди сталкиваются с проблемой избавления от избыточных килограммов. Часто это связано не только с количеством потребленной пищи, но и с тем, в какое время суток мы садимся за стол. Оказывается, время приема пищи имеет важное значение, особенно когда речь идет о завтраке.

Сбалансированный завтрак должен содержать и белки, и углеводы — именно такое сочетание обеспечивает организм энергией и поддерживает стабильный уровень сахара в крови в течение дня.

Организм по-разному перерабатывает белки и углеводы утром из-за колебаний гормонов, чувствительности к инсулину и энергетических потребностей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип