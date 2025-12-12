В метро Минска рассказали, чем обдувают пассажиров при входе на станцию 12.12.2025, 10:12

1,340

По информации МОТ, это вещество небезопасно.

Белоруска, которая «обожает запах метро», спросила в соцсети Threads, что лежит «в основе этого самого незабываемого аромата при входе на станцию, когда поток воздуха идет прямо в лицо, раздувая волосы». В Минском метрополитене ей ответили.

В комментариях под записью представитель транспортного предприятия объяснил минчанке, что это запах креозота, которым пропитывают деревянные шпалы для защиты от гниения и насекомых.

«Креозот — это маслянистая жидкость с сильным запахом, получаемая из дегтя, и он выделяет свой аромат в условиях тоннеля, а поезда, двигаясь, разносят его по станциям. В настоящее время старые деревянные шпалы заменяют на бетонные, поэтому запах креозота постепенно исчезает, особенно на новых линиях», — рассказали в Минском метрополитене.

Ответ транспортного предприятия собрал более 2,4 тысячи лайков. Некоторые пользователи в шутку обеспокоились исчезновением привычного запаха метро из-за перехода на бетонные шпалы:

«Заменяют? Исчезает? Жесточайше требуем диффузоры с ароматом креозота в метро!»

«Нет, пожалуйста, не надо. Потеряв запах метро, мы потеряем его душу».

«А можно раз в неделю просто поливать какую-то область на станции этой жижей? Хотя бы на синей ветке. Я готов задонатить».

«Запах метро и ночного железнодорожного вокзала всегда будоражит и возвращает в детство. Жаль, что передовые технологии лишают нас такого удовольствия. Может, изобретут освежитель воздуха с запахом метро?!»

Напомним, по информации Международной организации труда, креозот оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Он относится к условным канцерогенным веществам, пишет Большая российская энциклопедия.

