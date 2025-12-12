Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю 12.12.2025, 10:09

Уже сегодня запланировано подписать декларацию Pax Silica.

Администрация президента США Дональда Трампа формирует новую коалицию, целью которой является уменьшение влияния Китая на рынок редкоземельных элементов, а также ограничение его преимуществ в сфере искусственного интеллекта и других технологий.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, США уже сегодня, 12 декабря, планируют подписать декларацию Pax Silica, которая объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль для совместной работы над преодолением дефицита доступа к ключевым минеральным ресурсам. Впоследствии команда Трампа стремится привлечь к инициативе еще больше стран.

«Это коалиционная промышленная политика экономической безопасности, и она является прорывной, потому что сейчас не существует платформы, где мы могли бы вместе обсуждать экономику искусственного интеллекта и нашу конкуренцию с Китаем в этой сфере», - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джекоб Хелберг.

Также, по его словам, коалиция призвана фактически заблокировать инициативу Китая «Один пояс - один путь», лишив Китай возможности «покупать порты, основные автомагистрали, транспортные и логистические коридоры».

Подписание декларации станет стартом однодневного саммита Pax Silica, в котором также примут участие представители ЕС, Канады, Нидерландов и ОАЭ. В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество в области добычи, переработки минералов и логистики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com