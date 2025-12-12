Мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду 12.12.2025, 10:24

Озвучен прогноз на 2026 год.

Мировые цены на золото стабилизировалось после трех дней роста, который был поддержанным перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находятся на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Стремительный рост был подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. Цена на слитки колебалась около 4270 долларов за унцию после роста на 1,2% в четверг.

«Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью, обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации», - сказал Хэбэ Чен, старший рыночный аналитик Vantage Markets в Мельбурне.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли каждый месяц в этом году, кроме мая.

Между тем, цена на серебро укрепилась в последние недели благодаря росту спроса, а также напряженности в основных торговых центрах. В четверг этот металл достиг рекордной отметки в 64,3120 доллара за унцию. Платина на мировых биржах также несколько снизилась, тогда как палладий вырос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com