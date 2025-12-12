В Минском Сухарево обнаружили залежи новогодних елок

В Минском Сухарево обнаружили залежи новогодних елок2
- 12.12.2025, 10:44
- 2,098
На фото видны сотни новогодних деревьев.
В минском микрорайоне Сухарево автор канала «Минск и минчане» обнаружил и опубликовал фото настоящих «залежей» срубленных новогодних елок.
На фото видны десятки или даже сотни новогодних деревьев, уже упакованных в сетки для более удобной перевозки.
Автор предположил, что это частная компания готовится к раннему старту продаж или это перевалочная база для елочных базаров.
«Елочные базары должны открыться 20 декабря, но тут, видимо, какой-то частный питомник или просто перевалочная база - не знаю. Короче, елки будут!» - написал он.