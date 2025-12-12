В Минском Сухарево обнаружили залежи новогодних елок 2 12.12.2025, 10:44

2,098

На фото видны сотни новогодних деревьев.

В минском микрорайоне Сухарево автор канала «Минск и минчане» обнаружил и опубликовал фото настоящих «залежей» срубленных новогодних елок.

На фото видны десятки или даже сотни новогодних деревьев, уже упакованных в сетки для более удобной перевозки.

Автор предположил, что это частная компания готовится к раннему старту продаж или это перевалочная база для елочных базаров.

«Елочные базары должны открыться 20 декабря, но тут, видимо, какой-то частный питомник или просто перевалочная база - не знаю. Короче, елки будут!» - написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com