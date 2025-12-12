закрыть
12 декабря 2025, пятница, 11:37
В Минске продают необычный дом в футуристическом стиле

1
  • 12.12.2025, 10:59
  • 1,228
В Минске продают необычный дом в футуристическом стиле

Модель может использоваться как для временного, так и для постоянного проживания.

В Минске на аукционе продают необычный модульный дом в футуристическом стиле. Объявление опубликовано ) на площадке «ИПМ торги».

Площадь жилья всего 36,8 м², однако указано, что в нем есть две спальни и балкон. Есть ванная комната и система климат-контроля. Габариты модуля — 11,5 метров в длину, 3,3 — в ширину и 3,2 — в высоту.

Фото: ipmtorgi.by

Конструкция выполнена на основе оцинкованного стального каркаса с алюминиевой облицовкой.

Фото: ipmtorgi.by

Производитель отмечает, что модель может использоваться как для временного, так и для постоянного проживания.

Фото: ipmtorgi.by

Начальная цена объекта — 55 тыс. долларов. Это 161 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 12 декабря.

