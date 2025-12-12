Der Spiegel выпустил знаковую обложку с Трампом и Путиным 4 12.12.2025, 11:04

2,324

Дональд Трамп и Владимир Путин

Немецкий журнал призвал ЕС выработать свою стратегию.

Der Spiegel представил резонансную обложку с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, описав их как «двух злодеев с одной целью». Издание обвиняет их в совместном давлении на Европу и разрушении трансатлантического единства.

Журнал поднимает вопрос, почему ЕС до сих пор не выработал стратегию противодействия этому союзу, который становится все более опасным. Статья опубликована на сайте Der Spiegel.

В новом выпуске немецкий еженедельный журнал Der Spiegel вынес на обложку президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Подпись к иллюстрации звучит как приговор: «Два злодея, одна цель. Как Трамп и Путин атакуют Европу».

В статье журналисты утверждают, что нынешний американский президент демонстрирует пренебрежение к Европе и фактически вступает в политическое взаимодействие с Кремлем, оставляя союзников без поддержки.

Издание пишет, что после обнародования новой стратегии национальной безопасности США стало очевидно, что политика Вашингтона в отношении Украины – это не просто нежелание финансировать войну. Документ отражает идею, что большие и сильные государства могут диктовать условия своим соседям. В 33-страничной стратегии отмечается: «Чрезмерное влияние больших, богатых и сильных государств – это вечная истина международных отношений».

Der Spiegel отмечает, что Европа до сих пор критически зависит от США – от оружия и разведданных до ядерного сдерживания. На этом фоне доверенные лица Дональда Трампа, по данным журналистов, проводят тайные переговоры с российскими представителями, договариваясь о будущем сотрудничестве.

В издании считают, что главный победитель нынешнего трансатлантического раскола уже определен – и это Владимир Путин. Он получает возможность вести диалог с Трампом на равных, а тон новой американской стратегии все больше перекликается с кремлевским мировоззрением.

Стратегия не только отвергает идею расширения НАТО, но и фактически повторяет нарративы, близкие к российской геополитической доктрине.

