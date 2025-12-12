Карлос Алос: Увольнение из сборной Беларуси — абсолютно неожиданное 1 12.12.2025, 11:09

Карлос Алос

Испанца поставили перед фактом.

Испанский тренер Карлос Алос рассказал об обстоятельствах своего увольнения из сборной Беларуси. Он заявил football.by, что решение стало для него неожиданностью:

— На мой взгляд, мы могли еще что-то дать сборной. Мы работали с командой больше двух лет: где-то результаты были хорошими, где-то не очень. Неплохо провели концовку отборочного турнира чемпионата Европы, затем до последнего боролись за выход в дивизион B Лиги наций. Да, не смогли пробиться на чемпионат мира, и, возможно, поэтому было принято решение с нами расстаться.

Считаю, наша работа осталась незавершенной: у меня был контракт на следующий год, и хотелось подготовить команду к следующей Лиге наций. Как бы то ни было, я принимаю решение федерации и отношусь к нему с уважением.

— Это решение стало для вас неожиданным?

— Абсолютно. Изначально я планировал прилететь в Беларусь чуть позже. Говорил руководству: «Если надо — можем встретиться и обсудить любые вопросы, если нет — будем спокойно готовиться к следующему году, планировать спарринги, следить за кандидатами в сборную».

Потом мне позвонили и пригласили приехать в Минск на «Звездный мяч». Во время церемонии все было нормально, мы немного пообщались с Евгением Булойчиком — никакой новой информации не прозвучало.

Однако за день до отъезда домой мне снова позвонили и срочно попросили прийти в федерацию. И уже там ее председатель сообщил, что принято решение прекратить сотрудничество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com