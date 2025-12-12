Пропажа в минских магазинах всполошила лукашистов 4 12.12.2025, 11:34

1,764

Ищут и не могут найти «новогоднее настроение».

Во многих магазинах Минска недостаточно или совсем нет новогоднего декора, который «создает атмосферу праздника» и стимулирует спрос. К такому выводу пришли «депутаты» Мингорсовета при посещении столичных объектов торговли, передает агентство «Минск-Новости».

Председатель Мингорсовета Артем Цуран вместе с представителями районных властей проверил торговые точки в Одоевском округе, чтобы выяснить, хватает ли продуктов для новогоднего стола и соблюдаются ли рекомендованные цены.

Оказалось, что часть товаров повседневного спроса неправильно размещена в прикассовой зоне, а качество продукции, особенно ориентированной на детей, вызывает вопросы. Цуран подчеркнул, что торговым точкам стоит внимательнее отбирать товары в прикассовой зоне и отдавать приоритет качественной белорусской продукции.

Также было отмечено, что некоторые торговые объекты еще не украшены к Новому году, несмотря на соответствующие требования. Владельцы заверили, что праздничное оформление будет завершено в ближайшее время.

«Депутат» Руслан Фурс также провел мониторинг нескольких магазинов — в одном из проверенных объектов оказалось недостаточное количество куриных тушек, неудовлетворительное санитарное состояние и опять-таки проблемы с новогодним оформлением.

На нехватку праздничного декора в торговле обратили внимание еще несколько минских «депутатов», среди них Андрей Кривошеев.

— Не создана праздничная атмосфера, стимулирующая покупательскую активность в предпраздничный период, — посетовал он.

— Магазины шаговой доступности играют важную роль в жизни каждого микрорайона. Они должны не только обеспечивать население необходимыми товарами, но и создавать атмосферу праздника, особенно в преддверии Нового года, — вторил ему еще один «депутат» Александр Черноусик.

