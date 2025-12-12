В Британии срочно разрабатывают планы по подготовке к возможному началу войны 12.12.2025, 11:37

Гражданское население должно сыграть свою роль в крупном конфликте.

Младший министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс заявил, что Великобритания «быстро разрабатывает» планы по подготовке всей страны к возможному началу войны.

Его слова цитирует Sky News.

Подчеркивая роль, которую гражданское население должно сыграть в крупном конфликте, Карнс отметил, что армия, флот и воздушные силы реагируют на кризисы, но «общество, промышленность и экономика выигрывают войны».

«Тень войны снова стучится в двери Европы. Это реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить», – сказал он.

Указывая на угрозу, британский министр отметил, что уровень враждебной разведывательной деятельности – такой как шпионаж, хакерство и физические угрозы – против ее вооруженных сил и Министерства обороны за последний год вырос более чем на 50%.

Подозреваются, что главными виновниками являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Поэтому правительство создает новую контрразведывательную службу для усиления своей способности выявлять и препятствовать разведывательным операциям враждебных государств.

Правительство Британии также приняло меры для усиления разведывательных возможностей Министерства обороны, объединив различные разведывательные подразделения армии, флота и воздушных сил, а также разведку Министерства обороны в новую организацию под названием «Военная разведка».

Аббревиатура «MI» такая же, как у MI5 и MI6 – внутренних и внешних разведывательных агентств Великобритании.

Карнс посетил сверхсекретную военную шпионскую базу в Кембриджшире, вместе с заместителем министра обороны Луизой Сэндер-Джонс и группой журналистов, чтобы объявить об организационных изменениях.

На вопрос журналистов к Карнсу, считает ли он, что нужно сделать больше, чтобы проинформировать британское население о жертвах, которые им, возможно, придется принести в случае войны, он ответил:

«Сейчас между нами (Министерством обороны), Кабинетом министров и всем обществом ведется большая работа, чтобы понять, что означает конфликт, и какова роль каждого в обществе, если мы вступим в войну и будем готовиться к войне», – отметил министр.

Карнс подчеркнул, что речь идет не только о развертывании военных, но и о защите каждого сантиметра территории.

«Эта работа продолжается сейчас, она быстро развивается. Мы должны действовать как можно скорее, чтобы убедиться, что это подкреплено», – подчеркнул он.

Как отмечается, ранее Великобритания имела комплексный план перехода от мира к войне под названием «Военная книга правительства». Она содержала инструкции для всех слоев общества, от армии и полиции до школ, больниц и даже художественных галерей.

Однако, как пишет британский вещатель, эта огромная система подготовки, содержание которой было дорогим, была отложена после окончания холодной войны.

Поэтому комментарии Карнса указывают на то, что современная версия этой доктрины может вернуться. По его словам, ключевым считается информирование общественности об изменяющейся реальности ситуации с безопасностью.

Младший министр по делам ветеранов Великобритании отметил, что многие люди в Великобритании не видят, не слышат и не чувствуют опасности, даже несмотря на то, что война России в Украине продолжается, влияя на стоимость топлива.

«Мы должны донести это до людей, чтобы они понимали, не для того, чтобы их напугать, а чтобы быть реалистичными и понимать, откуда исходят эти угрозы и почему оборона и подход, охватывающий все общество, так важны», – подытожил он.

Отметим, недавно Карнс заявил, что армия страны будет уничтожена за срок «от шести месяцев до года» в случае большой войны.

Британская сухопутная армия является наименьшей по численности с 1700-х годов, хотя заместитель начальника британского оборонного штаба Роб Магован в прошлом месяце настаивал на том, что «если британскую армию попросят воевать сегодня ночью, она будет воевать сегодня ночью».

Ранее стало известно, что Великобритания утилизирует пять военных кораблей и более десяти военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. Сейчас Великобритания проводит Стратегический обзор обороны.

