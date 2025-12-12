В Беларуси будут ездить поезда с проводницами-Снегурочками
Составы будут отправляться из Минска.
В Беларуси в преддверии новогодних праздников запускают новогодние поезда с проводницами-Снегурочками, сообщили в телеграм-канале БЖД.
Так, к рождественским и новогодним праздникам по Беларуси начнут курсировать новогодние поезда в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще.
Составы из Минска будут отправляться 12, 13, 20, 21, 24 и 25 декабря, а также 6, 7, 9 и 10 января. В новогоднем поезде - купейные вагоны и проводницы-Снегурочки. Вечером поезд отправляется из Минска, а уже утром с вокзала станции Брест-Центральный туристов довезут в Беловежскую Пущу комфортабельными автобусами.