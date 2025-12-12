Когнитивная война Кремля: что на самом деле происходит на фронте 12.12.2025, 11:47

Аналитики раскрыли реальные темпы продвижения россиян.

В течение последних нескольких недель чиновники страны-агрессора России преувеличивали «победы» своего оккупационного войска на поле боя. Их усилия направлены на то, чтобы создать ложное впечатление, что линия фронта разрушается, и подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, линия фронта в Украине не грозит неизбежным коллапсом.

«Кремль пытается использовать эти заявления, чтобы изобразить российскую военную победу в Украине как неизбежную, чтобы Запад прекратил поддерживать Украину и подтолкнул ее к капитуляции перед требованиями России. Ситуация на поле боя является серьезной на нескольких участках линии фронта, однако линии фронта еще далеки от коллапса», - говорится в отчете.

Отмечается, что российские войска не смогли обеспечить тактически значительных успехов на более чем нескольких участках поля боя одновременно.

«Россияне смогли достичь тактически значительных успехов на определенных участках линии фронта, в значительной степени благодаря многомесячным усилиям, направленным на достижение частичного эффекта воздушного перекрытия и ослабление обороны Украины перед усилением наземных операций», - говорят в ISW.

Аналитики добавляют, что войска РФ продвинулись на 4 652,2 квадратных километра в течение 2025-го, из которых почти 80% произошло только на шести направлениях: Лиманском, Константиновском, Покровском, Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. На остальных 10 направлениях оккупанты в этом году захватили 964,01 квадратных километра, что составляет лишь примерно 21% от общего объема продвижения.

«Кремль продолжает систематически предпринимать усилия когнитивной войны, чтобы усилить российские продвижения с помощью преувеличенных заявлений о достижениях и миссий по инфильтрации, пытаясь изобразить их как масштабное продвижение широким фронтом, чтобы ложно изобразить линию фронта разрушающейся по всему театру военных действий, вопреки всем имеющимся доказательствам», - подытожили в ISW.

