Дело за хунвейбинами 1 Владимир Пастухов

12.12.2025, 12:11

Владимир Пастухов

Россия находится на пороге «культурной революции» в китайском смысле этого слова.

Вспомнилась старая реприза из репертуара советской эстрады 70-х.

Ночью позвонили и спросили:

– Вам дрова нужны?

– Нет.

Утром дров не стало.

Так и тут. Стоило Сокурову пожаловаться на тяжелую судьбу иноагентов Путину, как им тут же снова прищемили хвост, пообещав запретить из-за границы пользоваться счетами, госуслугами и даже консульскими услугами. Правильно – «нехай щастить», в смысле – нечего шастать.

Что стоит за этими действиями? Объяснение можно дать на трех уровнях.

Первое, скучное и бесполезное объяснение – холера развивается нормально. То есть мы наблюдаем естественную эволюцию вечного соревнования охранки с революционными элементами, которая, следуя своей внутренней логике, имеет тенденцию развиваться от меньшего живодерства к большему.

Второе объяснение будет повеселее – оно чисто политтехнологическое. Власть сильно переоценивает возможности тех самых революционных элементов и боится их вмешательства в электоральный (пусть и фальшивый) процесс 2026 года, который и так обещает быть непростым в условиях войны.

И, наконец, есть третье, чисто философское объяснение – скучное, но одновременно полезное для понимания того, как все в России устроено. Еще 15 лет назад режиму для стабилизации стала нужна война. Очередная маленькая война, начатая с этой целью, неожиданно стала большой. Не исключено, что ее придется заканчивать, да еще и с сомнительным результатом. Уверенности, что вскоре удастся начать какую-нибудь другую оздоровительную маленькую войну, нет. Соответственно нужна какая-то безопасная сублимация войны. А что может быть безопаснее, чем стигматизация относительно небольшой части общества и превращение ее для остальных в суррогат врага. Именно это сейчас и происходит.

Чего ждать дальше? Я думаю, что Россия находится на пороге культурной революции в китайском смысле этого слова. Сейчас заложены основы – очерчены границы культурного класса, подлежащего уничтожению. Созданы правовые механизмы для того, чтобы поставить его «вне закона». В этом смысле логична эволюция иноагентского законодательства: от частных ограничений к полной люстрации. Теперь дело за малым – за хунвейбинами.

Впрочем, и хунвейбины уже просматриваются на горизонте в лице «Русской общины». Пока она тренируется на мигрантах, но в час «X» им будет указана куда более привлекательная цель – интеллигенция (так называемые «русские европейцы»). Это на какое-то время парализует общество и отобьет у него охоту думать о чем бы то ни было еще, кроме охоты на людей. Когда на выходе из этой кампании будет достигнут катарсис режима, самих хунвейбинов пустят под нож.

Конечно, план этот может и не реализоваться по независящим от режима причинам. Например, не все проблемы с долголетием вождей удастся решить вовремя. Но он пока выглядит вполне логичным следующим шагом эволюции посткоммунистического тоталитаризма в России.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

