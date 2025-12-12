Белоруска ужаснулась счету за газ
Оказалось, дело в пропавшем муже.
Жительница Добруша Тамара Васильевна получила счет за газ, значительно превышающий привычные суммы. По словам женщины, пенсии ей едва хватает на повседневные расходы, и оплачивать полный тариф стало невозможно. Причина внезапно выросшего счета выяснилась на приеме у председателя райисполкома Александра Горбача, пишет «Добрушский край».
Как оказалось, женщина в 1997 году развелась с мужем, но осталась жить в совместно построенном доме, который юридически принадлежит бывшему супругу. Муж уехал в Россию, не поддерживает связь ни с женой, ни с детьми. В 2012 году она подавала заявление о его розыске и получила подтверждение, что он жив, но раскрывать место проживания не желает.
Между тем с 1 октября текущего года для трудоспособных граждан, не занятых в экономике (в эту категорию попал и муж Тамары Васильевны), введена обязанность оплачивать коммунальные услуги полностью — за отопление, газ, воду и электричество — вне зависимости от того, сколько человек проживает в квартире или доме. Ранее такие лица платили только свою долю. Нововведение направлено на выравнивание условий оплаты для всех.
Александр Горбач объяснил, что выход из ситуации лежит в судебной плоскости: нужно официально оформить свою долю в доме через суд. После этого можно будет оформить отдельный договор на газоснабжение и оплачивать услуги по льготному тарифу.
Руководитель районной службы газоснабжения Юрий Спивак подтвердил возможность такого решения: после проведения обследования и заключения, что газовые сети находятся на жилплощади Тамары Васильевны, с ней оформят договор на льготное обслуживание.
