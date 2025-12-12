закрыть
12 декабря 2025, пятница, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле шестиклассник совершил суицид на глазах у родителей

3
  • 12.12.2025, 12:26
  • 5,732
В Гомеле шестиклассник совершил суицид на глазах у родителей

Из-за давления со стороны администрации в школе.

Жизнь самоубийством покончил ученик 6‑го класса в Гомеле, пишет «Штодзень».

По свидетельствам источников, мальчик столкнулся с давлением со стороны администрации школы.

«Родителей вызывали в учебное заведение, и после возвращения домой конфликт продолжился. Подросток покончил с собой прямо на глазах у семьи. Отец ребенка работает судьей», — рассказали источники издания.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров