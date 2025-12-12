В Гомеле шестиклассник совершил суицид на глазах у родителей

В Гомеле шестиклассник совершил суицид на глазах у родителей3
Из-за давления со стороны администрации в школе.
Жизнь самоубийством покончил ученик 6‑го класса в Гомеле, пишет «Штодзень».
По свидетельствам источников, мальчик столкнулся с давлением со стороны администрации школы.
«Родителей вызывали в учебное заведение, и после возвращения домой конфликт продолжился. Подросток покончил с собой прямо на глазах у семьи. Отец ребенка работает судьей», — рассказали источники издания.