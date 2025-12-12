В Гомеле шестиклассник совершил суицид на глазах у родителей 3 12.12.2025, 12:26

5,732

Из-за давления со стороны администрации в школе.

Жизнь самоубийством покончил ученик 6‑го класса в Гомеле, пишет «Штодзень».

По свидетельствам источников, мальчик столкнулся с давлением со стороны администрации школы.

«Родителей вызывали в учебное заведение, и после возвращения домой конфликт продолжился. Подросток покончил с собой прямо на глазах у семьи. Отец ребенка работает судьей», — рассказали источники издания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com