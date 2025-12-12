Вахтовикам в России начали массово задерживать зарплаты 12.12.2025, 12:33

Ситуация критическая.

Работающие вахтовиками россияне начали массово сталкиваться с задержкой и невыплатой зарплат. Подобные случаи в 2025 году зафиксированы в Свердловской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Приморье, на Чукотке и в других регионах, пишут «Известия».

Так, 200 вахтовиков, заключивших контракты с ООО «ХК Новолекс», оказались фактически заблокированы на месторождении Волковское в Нижнем Тагиле из-за невыплат зарплат в течение двух месяцев. Похожая проблема возникла на объекте ООО «СКК» («Строительно-сервисная компания») в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого АО. До этого 300 вахтовиков на месторождении Таналау на севере Красноярского края также жаловались, что остались без выплат и не могут вернуться домой. Работникам на Приморской ГРЭС ранее пришлось брать кредиты, чтобы уехать с вахты из-за невыплат зарплат.

«Ситуация в вахтовой сфере очень тяжелая», — говорит общественница Наталья Деменко, занимающаяся проблемами вахтовых работников. По ее словам, компании, которые не платят зарплаты, часто просто меняют юрлица и набирают новых людей на объект, оставив прежних сотрудников без выплат. На данный момент длительно не выплачивают зарплаты компании «СМТ» в Екатеринбурге, «Гарантстрой» в Тольятти, а также около 34 фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Грозного, Нижнего Новгорода, Магадана и других городов.

По словам источника «Известий» на рынке, проблема заключается в том, что многими объектами занимаются подрядчики и субподрядчики, которые и нанимают вахтовиков. «Обращаешься с претензией к заказчику, а он отвечает, что деньги на все объекты в России переводит вовремя. Просто где-то на уровне очередного подрядчика-субподрядчика деньги теряются», — подтвердила Деменко.

В последние месяцы 2025 года россияне на 60% чаще жаловались на задержку зарплаты, чем годом ранее, говорит гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. «46% должников — это компании из сферы добычи полезных ископаемых и производства. Именно там чаще всего работают вахтовики», — отметила эксперт.

Вместе с тем в России растет число людей, работающих вахтовым методом. По данным Агаевой, в общей сложности трудиться вахтовиками могут 1,7 млн россиян — это больше, чем педагогов в школах. При этом только за последний месяц компании опубликовали 85,2 тыс. предложений о работе вахтовым методом, заключила эксперт.

Согласно данным Росстата, на конец октября 2025 года просроченная задолженность по зарплате достигла 2,156 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 729 млн руб.

