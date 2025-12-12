Дроны над Каспием Алексей Копытько

12.12.2025, 12:42

Украина лишает РФ важнейшей карты в нефтяной игре.

Новости природопользования.

Как уже сообщили многие СМИ, Малюк ввел санкции против нефтедобывающей платформы «Лукойла» на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в Каспийском море.

Открытое «Лукойлом» в 2005 году, месторождение расположено в северной части шельфа Каспийского моря, в ~200 км от Астрахани. Является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна Каспийского моря. Предварительно, запасы нефти оценивались в 220 млн т, а газа — 40 млрд м3, ныне — начальные извлекаемые запасы нефти — 129 млн т, природного газа — 30 млрд м3.

В промышленной разработке с 2016 г. В 2024 году обеспечило порядка 8% нефтедобычи «Лукойла» (около 6 млн тонн нефти).

Зафиксировано попадание как минимум 4 БПЛА. Проблематизирована добыча на 20 скважинах, которые обслуживала платформа.

Таким образом, ЦСО «А» СБУ создал очередной прецедент. Это не первая атака в прикаспийском регионе, но первая по углеводородной инфраструктуре в Каспийском море.

И это очень наглядная и своевременная работа.

Дело в том, что нефть с данного месторождения «Лукойл» экспортирует через… Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Что еще раз подчеркивает: при всем значении для Казахстана, КТК — это подконтрольная России труба, через которую экспортируется, в том числе, российская нефть.

Сегодня СМИ Казахстана гоняли разные новости, в т.ч. о намерении КТК получить страховку.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что обсуждал вопрос КТК с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По словам Кошербаева, достигнуто понимание с украинской стороной, что «ситуация должна быть стабильной». Это может означать что угодно.

На фоне физического выпиливания платформы «Лукойла» и подготовки юридических ходов с долей «Роснефти», обстановка приобретает характер «очищения» инфраструктурного проекта от российского присутствия.

Позавчера США продлили срок проведения операций с активами «Лукойла» до 17 января.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com