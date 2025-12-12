закрыть
12 декабря 2025, пятница, 13:08
В Минске запрещают каштаны и березы

  • 12.12.2025, 12:50
В Минске запрещают каштаны и березы

Их не будут высаживать.

Власти объяснили, почему в Минске не будут высаживать каштаны и березы. Подробности во время встречи с коллективом «Технобанка» озвучил глава Минского городского совета Артем Цуран. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Глава Мингорсовета отметил, что в столице есть четкий план, сколько должно быть высажено кустарников и деревьев в год. Он уточнил, что немаловажным является, что и где сажать.

- Так, березу мы сейчас исключили вообще - она очень плохо приживается в нашем городе. Академия наук провела определенные испытания, так что не будет ни каштана, ни тополя, ни березы, - обратил внимание Артем Цуран.

По его словам, в Минске в основном высаживают ясень, клен и другие деревья: именно те, которые приживаются и выдерживают солевую и общегородскую нагрузку.

