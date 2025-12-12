закрыть
ISW: Лавров отклонил семь ключевых пунктов мирного плана США

  • 12.12.2025, 13:09
  • 1,250
ISW: Лавров отклонил семь ключевых пунктов мирного плана США

Кремль не готов принимать даже базовый вариант американского плана.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров фактически отклонил семь ключевых пунктов предложенного США 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны России против Украины.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что речь идет о таких пунктах:

замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

перезапуск Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ, а не России;

прекращение дальнейшего расширения НАТО без требования возвращения к границам 1997 года;

разрешение на размещение европейских истребителей в Польше;

предоставление Украине надежных гарантий безопасности;

подтверждение суверенитета Украины;

внедрение норм ЕС по защите религиозных меньшинств.

Лавров предложил США и НАТО российские ультиматумы декабря 2021 года как основу гарантий безопасности для России. Эти ультиматумы предусматривают условия, которые могут подрывать существующую структуру НАТО, например, ограничение развертывания сил и вооружений в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

«Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-пунктовый мирный план, но Россия будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него», - говорится в сообщении ISW.

Аналитики также подчеркнули, что позиция Кремля относительно мирных переговоров не изменилась в 2025 году, а президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не намерена «никому уступать» или «отдавать» аннексированные территории.

Лавров одновременно заявил о якобы решении всех «недоразумений» с США после встречи Путина с посланником США Стивом Уиткоффом.

«Сейчас, здесь, на наших переговорах с американцами по украинскому вопросу, я лично считаю, что недоразумения и недоговоренности решены», - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия стремится к согласованию пакета документов для поддержания долгосрочного и устойчивого мира с гарантиями безопасности для всех вовлеченных сторон.

«Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения по гарантиям коллективной безопасности. Мы понимаем, что, обсуждая гарантии безопасности, мы не можем ограничиваться только Украиной», - добавил он.

Несмотря на заявления Лаврова о «прогрессе в переговорах», аналитики ISW отметили, что российские чиновники продолжают преувеличивать успехи на поле боя, чтобы создать впечатление неизбежного краха украинской обороны и давить на Запад и Киев.

