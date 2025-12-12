ISW: Лавров отклонил семь ключевых пунктов мирного плана США 2 12.12.2025, 13:09

Кремль не готов принимать даже базовый вариант американского плана.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров фактически отклонил семь ключевых пунктов предложенного США 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны России против Украины.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что речь идет о таких пунктах:

замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

перезапуск Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ, а не России;

прекращение дальнейшего расширения НАТО без требования возвращения к границам 1997 года;

разрешение на размещение европейских истребителей в Польше;

предоставление Украине надежных гарантий безопасности;

подтверждение суверенитета Украины;

внедрение норм ЕС по защите религиозных меньшинств.

Лавров предложил США и НАТО российские ультиматумы декабря 2021 года как основу гарантий безопасности для России. Эти ультиматумы предусматривают условия, которые могут подрывать существующую структуру НАТО, например, ограничение развертывания сил и вооружений в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

«Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-пунктовый мирный план, но Россия будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него», - говорится в сообщении ISW.

Аналитики также подчеркнули, что позиция Кремля относительно мирных переговоров не изменилась в 2025 году, а президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не намерена «никому уступать» или «отдавать» аннексированные территории.

Лавров одновременно заявил о якобы решении всех «недоразумений» с США после встречи Путина с посланником США Стивом Уиткоффом.

«Сейчас, здесь, на наших переговорах с американцами по украинскому вопросу, я лично считаю, что недоразумения и недоговоренности решены», - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия стремится к согласованию пакета документов для поддержания долгосрочного и устойчивого мира с гарантиями безопасности для всех вовлеченных сторон.

«Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения по гарантиям коллективной безопасности. Мы понимаем, что, обсуждая гарантии безопасности, мы не можем ограничиваться только Украиной», - добавил он.

Несмотря на заявления Лаврова о «прогрессе в переговорах», аналитики ISW отметили, что российские чиновники продолжают преувеличивать успехи на поле боя, чтобы создать впечатление неизбежного краха украинской обороны и давить на Запад и Киев.

