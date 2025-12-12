Сколько просят за самые маленькие квартиры в Беларуси 12.12.2025, 13:19

Они уже появились на вторичном рынке.

Эксклюзивные микростудии в Фаниполе появились на «вторичке». Сколько просят за такое жилье, рассказывает Realt.

Речь идет о квартирах в строящемся ЖК «Современный» в Фаниполе. Квартал начали возводить в 2021 году, и тогда же на рынке жилья впервые «засветились» мини-квартиры.

Жилье строители сдают с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками воды, электрической разводкой с розетками и выключателями.

В первых домах такие квартиры продавались за $19 тыс. За несколько лет их стоимость выросла до $35 тыс. И несмотря на подорожание, жилье активно раскупают.

Нашлись три предложения подобных квартир в уже сданных домах — и цены отличаются от указанных ранее.

Квартиру площадью 19,7 м² на третьем этаже в доме по улице Брестской, 3а, продают за $41,5 тыс. ($2107 за «квадрат»). И это жилье без отделки.

Отмечается, что рядом с домом есть большой паркинг, новая детская площадка и облагороженный пруд для прогулок.

В том же доме на пятом этаже размещена аналогичная квартира. Владельцы просят за недвижимость площадью 19,8 м² $41,3 тыс. ($2086 за «квадрат»).

В доме на Брестской, 3б, квартира площадью 25 м² уже имеет современный стильный ремонт. Ее продают за $58,5 тыс. ($2340 за «квадрат»).

Рядом с ЖК расположены супермаркеты, поликлиника, городской парк, кафе.

