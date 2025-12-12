НАТО передает Украине на $5 млрд по программе PURL 12.12.2025, 13:27

Уже в этом году.

Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.

Об этом заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

По ее словам, именно механизм PURL сейчас закрывает самые насущные потребности Украины.

«Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью», - подчеркнула Шекеринская.

Она также сообщила, что логистика поставок работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. Финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада, а недавно к инициативе присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская добавила, что несмотря на масштабную помощь, Украине все еще «нужно больше ПВО», а оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы покрыть этот дефицит.

