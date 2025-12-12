В Беларусь идет гонконгский грипп?4
12.12.2025, 13:45
Им уже болеют в России и Европе.
Примерно 81% россиян, больных гриппом, у которых были взяты образцы на анализ в декабре 2025 года, болеют гриппом штамм A (H3N2), сообщает Роспотребнадзор. Этот штамм гриппа еще называют гонконгским, в память о пандемии гриппа 1968 года, унесшей несколько миллионов жизней, и впервые диагностированной в Гонконге. Зимой 2025 гонконгский грипп уже фиксируют не только на Урале, в Сибири, но и на европейской части России, пишет «Комсомолка».
Что касается Европы, то в последние недели медики европейских стран, в том числе Великобритании, тоже обеспокоены ростом госпитализаций в связи с гриппом.
Гонконгский грипп: симптомы, группы риска
Гонконгский грипп - вирусная инфекция, возбудителем которой является подтип H3N2 вируса гриппа A. Считается, что серотип H3N2 – это мутировавший вирус гриппа птиц, сообщает сайт сети медицинских лабораторий Invitro в Беларуси.
С начала своего появление в 1968 году вирус гонконгского гриппа подтип H3N2 не исчезал из циркуляции в человеческой популяции.
Симптомы и признаки гонконгского гриппа: инкубационный период - от 1 до 4 дней, в среднем около 2 суток. Как любой грипп начинается внезапно и остро: озноб, лихорадка, ломота в теле (особенно в спине и ногах), головная боль, отсутствие сил. Не исключены диарея, резь в глазах. А в самом начале заболевания может появится небольшой кашель, насморк не исключен.
«Позже заболевание нижних дыхательных путей становится преобладающим; кашель может быть стойким, хриплым и продуктивным», - отметили в Invitro.
Острая фаза гриппа с лихорадкой может длиться до 5 дней, причем сбить температуру бывает достаточно проблематично. Именно поэтому гонконгский грипп иногда называют «пятидневным гриппом». Но у некоторых пациентов тяжелое болезненное состояние бывает и короче по времени, а именно 3-4 дня.
Эта инфекция способна вызывать серьезные осложнения у маленьких детей, пожилых людей, у беременных, у людей с хроническими легочными, сердечными заболеваниями, метаболическими расстройствами, нарушениями иммунитета, неврологическими и когнитивными расстройствами.
Гонконгский грипп отличается высокой заразностью, передается очень быстро, особенно в местах массового скопления людей.
Грипп в Беларуси: когда будет, 2025, 2026
Минчан предупредили, что скоро придет волна гриппа. По словам председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрия Горбича, волну гриппа в 2025 году следует ожидать в период с конца декабря, а также в январе и в начале февраля (здесь подробнее).
«Пандемический грипп 2009 года входит в состав тех вирусов гриппа, которые у нас циркулируют, но нового пандемического штамма не будет», - отметил Горбич.
Кстати, с гонконгским гриппом белорусы встречались, и было это не так давно. В январе 2024 года, то есть почти два года назад, о симптомах этого гриппа, а в числе которых резкое ухудшение самочувствия, высокая температура, говорил председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. Тогда в стране была продлена вакцинация от гриппа, которая обычно заканчивается в конце ноября.