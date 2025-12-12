В Беларусь идет гонконгский грипп? 4 12.12.2025, 13:45

2,516

Им уже болеют в России и Европе.

Примерно 81% россиян, больных гриппом, у которых были взяты образцы на анализ в декабре 2025 года, болеют гриппом штамм A (H3N2), сообщает Роспотребнадзор. Этот штамм гриппа еще называют гонконгским, в память о пандемии гриппа 1968 года, унесшей несколько миллионов жизней, и впервые диагностированной в Гонконге. Зимой 2025 гонконгский грипп уже фиксируют не только на Урале, в Сибири, но и на европейской части России, пишет «Комсомолка».

Что касается Европы, то в последние недели медики европейских стран, в том числе Великобритании, тоже обеспокоены ростом госпитализаций в связи с гриппом.

Гонконгский грипп: симптомы, группы риска

Гонконгский грипп - вирусная инфекция, возбудителем которой является подтип H3N2 вируса гриппа A. Считается, что серотип H3N2 – это мутировавший вирус гриппа птиц, сообщает сайт сети медицинских лабораторий Invitro в Беларуси.

С начала своего появление в 1968 году вирус гонконгского гриппа подтип H3N2 не исчезал из циркуляции в человеческой популяции.

Симптомы и признаки гонконгского гриппа: инкубационный период - от 1 до 4 дней, в среднем около 2 суток. Как любой грипп начинается внезапно и остро: озноб, лихорадка, ломота в теле (особенно в спине и ногах), головная боль, отсутствие сил. Не исключены диарея, резь в глазах. А в самом начале заболевания может появится небольшой кашель, насморк не исключен.

«Позже заболевание нижних дыхательных путей становится преобладающим; кашель может быть стойким, хриплым и продуктивным», - отметили в Invitro.

Острая фаза гриппа с лихорадкой может длиться до 5 дней, причем сбить температуру бывает достаточно проблематично. Именно поэтому гонконгский грипп иногда называют «пятидневным гриппом». Но у некоторых пациентов тяжелое болезненное состояние бывает и короче по времени, а именно 3-4 дня.

Эта инфекция способна вызывать серьезные осложнения у маленьких детей, пожилых людей, у беременных, у людей с хроническими легочными, сердечными заболеваниями, метаболическими расстройствами, нарушениями иммунитета, неврологическими и когнитивными расстройствами.

Гонконгский грипп отличается высокой заразностью, передается очень быстро, особенно в местах массового скопления людей.

Грипп в Беларуси: когда будет, 2025, 2026

Минчан предупредили, что скоро придет волна гриппа. По словам председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрия Горбича, волну гриппа в 2025 году следует ожидать в период с конца декабря, а также в январе и в начале февраля (здесь подробнее).

«Пандемический грипп 2009 года входит в состав тех вирусов гриппа, которые у нас циркулируют, но нового пандемического штамма не будет», - отметил Горбич.

Кстати, с гонконгским гриппом белорусы встречались, и было это не так давно. В январе 2024 года, то есть почти два года назад, о симптомах этого гриппа, а в числе которых резкое ухудшение самочувствия, высокая температура, говорил председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. Тогда в стране была продлена вакцинация от гриппа, которая обычно заканчивается в конце ноября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com