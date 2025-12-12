Ученые: Благополучный брак делает людей стройнее 1 12.12.2025, 14:24

Снижается риск ожирения.

Кажется, продолжительные счастливые отношения помогают людям оставаться в хорошей физической форме. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что у человека, находящегося в браке с поддерживающим партнером, больше шансов на соблюдение правил здорового пищевого поведения, пишет «Нож».

Согласно более ранним исследованиям, окситоцин, «гормон любви», играет важную роль в формировании социальных связей и в регулировании аппетита. Авторы новой статьи захотели понять, влияет ли приятное взаимодействие человека с романтическим партнером на слаженность работы кишечника и мозга.

В исследовании участвовали 94 взрослых жителя Лос-Анджелеса. У большинства добровольцев был избыточный вес или ожирение.

Команда ученых попросила участников рассказать о своем семейном положении. Попутно люди оценили уровень эмоциональной поддержки, которую они получают от романтических партнеров.

Далее исследователи отслеживали активность мозга участников при помощи фМРТ. В момент наблюдений добровольцы смотрели на разные фото: на части из них была изображена еда, на другой — случайные предметы или ситуации. Более того, ученые собрали образцы кала испытуемых для анализа микробиома кишечника.

Исследователи выявили сложную взаимосвязь. Само по себе наличие брака не было напрямую связано с улучшением показателей здоровья. Однако у женатых людей, удовлетворенных отношениями, индекс массы тела был в разы ниже, чем у супругов, получающих мало поддержки от партнеров. При этом та же взаимосвязь не наблюдалась среди неженатых участников.

Как выяснилось, у женатых участников с высоким уровнем эмоциональной поддержки наблюдалась повышенная активность в дорсолатеральной префронтальной коре мозга при просмотре изображений с едой. Речь об области мозга, отвечающей за исполнительный контроль, планирование и подавление тяги к еде.

Также результаты показали, что социальные факторы связаны с уровнем метаболитов триптофана — аминокислоты, которая преобразуется в различные соединения. Наличие поддерживающего партнера чаще приводило к выработке метаболитов, уменьшающих воспаление и защищающих нервную систему.

В будущих работах ученые планируют проверить результаты исследования на более крупной и разнообразной выборке участников.

