В Каспийском море спецназ ВСУ поразил два российских судна с оружием 12.12.2025, 14:30

Корабли участвовали в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.

Два российских судна перевозили военную технику и вооружение в Каспийском море. Силам специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением «Черная Искра» удалось провести спецоперацию по поражению этих судов.

Как сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram, представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.

«Среди пораженных судов - «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ», - говорится в сообщении.

ССО продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com