12 декабря 2025, пятница, 14:39
В Каспийском море спецназ ВСУ поразил два российских судна с оружием

  • 12.12.2025, 14:30
Корабли участвовали в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.

Два российских судна перевозили военную технику и вооружение в Каспийском море. Силам специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением «Черная Искра» удалось провести спецоперацию по поражению этих судов.

Как сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram, представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.

«Среди пораженных судов - «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ», - говорится в сообщении.

ССО продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.

