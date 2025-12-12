В Каспийском море спецназ ВСУ поразил два российских судна с оружием
- 12.12.2025, 14:30
Корабли участвовали в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.
Два российских судна перевозили военную технику и вооружение в Каспийском море. Силам специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением «Черная Искра» удалось провести спецоперацию по поражению этих судов.
Как сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram, представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.
«Среди пораженных судов - «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ», - говорится в сообщении.
ССО продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.