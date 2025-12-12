закрыть
12 декабря 2025, пятница, 15:09
В Жодино в поликлинику залетела летучая мышь

  • 12.12.2025, 14:55
В Жодино в поликлинику залетела летучая мышь

Видеофакт.

В Жодино летучая мышь напугала посетителей поликлиники. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Летучая мышь побеспокоила посетителей Жодинской городской поликлиники: спасатели пришли на помощь», - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что летучую мышь, которая находилась в коридоре учреждения здравоохранения, обнаружила администрация учреждения 12 декабря утром. Сотрудники МЧС поймали и выпустили летучую мышь в естественную среду обитания.

