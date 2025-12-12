Легион «Свобода России» зашел в тыл врага на Покровском направлении 2 12.12.2025, 15:10

2,892

Уничтожил пункт управления оккупантов.

Легион «Свобода России», военные которого воюют на стороне Сил обороны Украины, уничтожил пункт управления БпАК оккупантов. Удачная операция была проведена на Покровском направлении, где сейчас идут тяжелые бои.

Об этом говорится в Telegram-канале легиона. Там также опубликовали кадры результативной работы.

«Наша разведгруппа прошла в тыл врага на Покровском направлении и в результате активных действий уничтожила пункт управления БпАК 7-й роты 35-й мотострелковой бригады», – говорится в сообщении.

Молниеносный рейд уничтожил вражеский пункт управления

Отмечается, что военные, использовав благоприятные погодные условия и особенности местности, незаметно приблизились к району расположения вражеского пункта управления и нанесли по нему огневой удар.

Благодаря эффекту внезапности был ликвидирован весь личный состав оккупантов на позиции практически без сопротивления. После успешного выполнения операции подразделение вернулось на подконтрольную Украине территорию. В итоге потери противника составляют:

7 ликвидированных;

1 раненый оккупант.

«Часть техники, средств связи и материалов изъята, остальные – уничтожены. Результат подтвержден данными из внутренних источников самой 35-й бригады и перехватов», – указано в сообщении.

Бойцы легиона «Свобода России» в очередной раз напомнили, что у российских военнослужащих всегда остается выбор – сдаться и спасти свою жизнь или бесславно умереть за имперские идеи российского диктатора Владимира Путина.

