На «Белвесте» отрезали носы ботинкам 3 12.12.2025, 15:30

3,326

Чтобы убедить белорусов покупать белорусское.

На Витебской обувной фабрике «Белвест» решили наглядно показать, чем их продукция отличается от азиатских аналогов. Для того, чтобы убедить белорусов в лучшем качестве продукции местного производства, на предприятии пошли на сознательную порчу обуви, пишет «Телеграф».

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что качество обуви напрямую зависит двух ключевых факторов - материалы, из которых производится обувь, и технологии, которые используются в процессе. Именно от них зависит цена обуви.

Азиатские ботинки или сапоги, действительно, могут быть дешевле белорусских аналогов. Но, по мнению технологов «Белвеста», удешевление происходит в ущерб качеству, экономя на одном из двух компонентов (или на двух сразу). Для наглядного примера начальник технологического отдела разработки и внедрения ассортимента СООО «Белвест» показала два визуально схожих ботинка и рассказала об их отличиях.

Говоря о качестве материалов, на фабрике обвинили азиатских производителей в том, что они вводят покупателей в заблуждение, когда утверждают, что их обувь производится из натуральной кожи.

«Это не соответствует действительности! Подобного рода обувь изготовлена из волокон (отходов) кожи, которые путем глубокой переработки приобретают необходимую форму», - заявили на фабрике, назвав материал «псевдокожей».

На "Белвесте" разрезали ботинки, чтобы убедить белорусов покупать белорусские Читайте подробнее по ссылке: https://t.co/L7JSGk19e8 pic.twitter.com/3qUIhNmq6C — Telegraf.news (@news_telegraf) December 12, 2025

Как пояснили технологи, сам материал покрывают полиуретановой пленкой, которая не пропускает кислород. Таким образом, нога в такой обуви не дышит, что приведет к дискомфорту, тогда как саму пленку очень легко повредить - к механическим повреждениям материал не устойчив.

Тогда как натуральная кожа, которая заявлена у белорусского производителя, обладает хорошими показателями водопроницаемости и паропроницаемости. По словам технолога, в такой обуви нога во время ходьбы не будет потеть - материал будет отводить лишнюю влагу.

Что касается технологии производства, как пояснила специалист, на качество обуви очень влияет, как крепится верх заготовки к подошве. Заметить это рядовому покупателю в магазине непросто, но это точно быстро проявится в процессе носки. Зато это наглядно можно увидеть в разрезе, что и продемонстрировали на фабрике.

Технолог пояснила, что на «Белвесте» сама заготовка из кожи проходит предварительную обработку по затяжной кромке, что увеличивает качество приклеивания ее к подошве и уменьшает вероятность отрыва подошвы при носке. В обуви азиатского производства такой обработки нет, а затяжная кромка не склеена с подошвой - она приклеивается только по бортику. Это может привести к тому, что подошва очень быстро оторвется и обувь придется нести в ремонт.

