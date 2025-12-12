закрыть
12 декабря 2025, пятница, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две «жирные» цели россиян в Крыму

  • 12.12.2025, 15:47
ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две «жирные» цели россиян в Крыму

Новые подробности блестящей операции.

Украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели.

Однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения «Призраки» - ударили филигранно в левый турбовинтовой.

В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым «Призраки» ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М «Небо-М» и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила «глазами» вражеским комплексам С-300/С-400.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров