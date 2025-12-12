ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две «жирные» цели россиян в Крыму
- 12.12.2025, 15:47
Новые подробности блестящей операции.
Украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщили в ГУР, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели.
Однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения «Призраки» - ударили филигранно в левый турбовинтовой.
В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым «Призраки» ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М «Небо-М» и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила «глазами» вражеским комплексам С-300/С-400.