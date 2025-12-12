ГУР уничтожило транспортный самолет Ан-26 и еще две «жирные» цели россиян в Крыму 12.12.2025, 15:47

Новые подробности блестящей операции.

Украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели.

Однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения «Призраки» - ударили филигранно в левый турбовинтовой.

В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым «Призраки» ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М «Небо-М» и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила «глазами» вражеским комплексам С-300/С-400.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com