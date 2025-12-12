Эксперты рассказали, как правильно хранить остатки еды 12.12.2025, 15:46

От фольги лучше отказаться.

Использование алюминиевой фольги для упаковки остатков ужина — привычная практика для многих.

Однако эксперты предупреждают: этот способ хранения далеко не самый безопасный. Причина — в отсутствии герметичности, что повышает риск быстрого роста бактерий и даже химического загрязнения продуктов, пишет New Voice.

Почему фольга не подходит для хранения пищи

В отличие от контейнеров с плотными крышками или зип-пакетов, алюминиевая фольга не образует герметичное уплотнение. Даже при тщательном заворачивании между слоями остаются микрозазоры, через которые внутрь попадает воздух.

По данным MyRecipes, сервиса, созданного Southern Living для систематизации рецептов, правильная изоляция продуктов играет ключевую роль в предотвращении бактериального заражения. Алюминиевая фольга не способна ограничить контакт еды с воздухом и не удерживает влагу, что нарушает основные правила безопасного хранения.

Ведущий специалист компании AQUALAB by Addium и член Института пищевых технологов (IFT) Закари Картрайт поясняет: «Фольга сама по себе не образует плотного герметичного слоя — она не прилипает к поверхностям и оставляет доступ воздуху».

Риски: бактерии и пищевые инфекции

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что контакт воздуха с едой ускоряет развитие опасных микроорганизмов, включая стафилококк и Bacillus cereus.

По оценкам CDC, около 25% людей являются носителями стафилококка на коже и в носовой полости. Если такой человек касается еды немытыми руками, бактерия может попасть на продукт и размножиться. Более того, стафилококк способен выделять токсин, который не разрушается даже при нагревании.

Картрайт предупреждает: хранение блюд в фольге также увеличивает риск более редких, но серьёзных инфекций — например, ботулизма (Clostridium botulinum) и листериоза (Listeria monocytogenes). Оба заболевания могут иметь тяжёлые последствия, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

