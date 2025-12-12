Экономист рассказал, как китайцы вытесняют белорусов с российского рынка 12.12.2025, 15:54

Михаил Крутихин

У МАЗа начались проблемы.

Российский экономист Михаил Крутихин в эфире «Еврорадио» объяснил и то, с какими проблемами столкнулась белорусская продукция на российском рынке.

— Эта проблема была всегда, потому что есть свои производители, которые говорят: «Зачем нам импортировать и платить им, когда мы можем это сделать сами здесь».

Кроме того, мы видим, что очень изменилась сама структура российского рынка, структура продукции, даже военной. Например, мы видим падение производства того, что называется «прочих транспортных средств», производства металлоемкой продукции.

Потому что война другая. На этой войне танки живут несколько минут, если они выедут куда-то на линию фронта. В таком случае зачем их клепать, это металлоемкая продукция, когда нужны средства для электронной войны: всевозможные дроны, противодроны, обманки какие-то.

То есть нужна не очень металлоемкая, но компьютеризированная продукция, на которую и направляют сейчас основные силы.

И закупать другую сейчас невыгодно. Если в Беларуси делают не электронную продукцию, а те же автомобили МАЗ, то им трудно будет конкурировать с российскими предприятиями, которые все больше отдают предпочтение китайским автомобилям, потому что они дешевле.

Может, они и меньше прослужат, но они дешевле. Эта нормальная конкуренция, которую условия войны очень сильно обострили. Белорусским производителям любой продукции с китайцами конкурировать очень трудно.

Как писал сайт Charter97.org, в ноябре 2025 года на российском рынке было продано 264 новых грузовика ОАО «Минский автомобильный завод» — на 42,6% меньше, чем за тот же месяц 2024-го (460).

