Эрдоган встретился с Путиным и обсудил войну в Украине
- 12.12.2025, 15:55
Встреча прошла в Туркменистане.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине.
Об этом сообщает Hurriyet.
«Относительно российско-украинского конфликта, Эрдоган выразил надежду на его решение, подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и мира, в частности в рамках Стамбульского процесса», - пишет издание.