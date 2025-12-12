Эрдоган встретился с Путиным и обсудил войну в Украине 12.12.2025, 15:55

Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча прошла в Туркменистане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине.

Об этом сообщает Hurriyet.

«Относительно российско-украинского конфликта, Эрдоган выразил надежду на его решение, подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и мира, в частности в рамках Стамбульского процесса», - пишет издание.

