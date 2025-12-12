В Беларусь идут снегопады
- 12.12.2025, 16:25
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Синоптики Белгидромета объявили на субботу, 13 декабря, оранжевый уровень опасности. По данным специалистов, неблагоприятное метеорологическое явление, а именно гололедица, ожидается на большинстве дорог республики и в Минске. А уже в воскресенье в отдельных районах пройдут снегопады. Похолодает.
По информации тематического Telegram-канала «Метеовайб», ночью и утром воскресенья, 14 декабря, по центру республики (Минская область), а днём по юго-востоку (Гомельская область) ожидаются снегопады. Это связано с прохождением «ныряющего циклона» из Скандинавии. «Образуется снежный покров, который в центре может достичь 5 сантиметров», – отметили авторы Telegram-канала.
Однако уже в понедельник снег начнёт активно таять, а положительные температуры охватят всю страну. Судя по всему, об устойчивом снежном покрове белорусам пока остаётся только мечтать.