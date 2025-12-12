В Беларусь идут снегопады 12.12.2025, 16:25

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики Белгидромета объявили на субботу, 13 декабря, оранжевый уровень опасности. По данным специалистов, неблагоприятное метеорологическое явление, а именно гололедица, ожидается на большинстве дорог республики и в Минске. А уже в воскресенье в отдельных районах пройдут снегопады. Похолодает.

По информации тематического Telegram-канала «Метеовайб», ночью и утром воскресенья, 14 декабря, по центру республики (Минская область), а днём по юго-востоку (Гомельская область) ожидаются снегопады. Это связано с прохождением «ныряющего циклона» из Скандинавии. «Образуется снежный покров, который в центре может достичь 5 сантиметров», – отметили авторы Telegram-канала.

Однако уже в понедельник снег начнёт активно таять, а положительные температуры охватят всю страну. Судя по всему, об устойчивом снежном покрове белорусам пока остаётся только мечтать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com