WSJ: Трампу стоит знать этот факт о Путине 12.12.2025, 16:29

Экономические «морковки» для главы Кремля бесполезны.

Путин не принял предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план мира с Украиной, хотя он крайне выгоден для Москвы. План предусматривал снятие санкций, возвращение России в глобальную экономику, разморозку миллиардов долларов российских резервов и американские инвестиции в дата-центры и редкоземельные проекты, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Даже масштабная коррупция в российской элите, от депутатов Госдумы до высокопоставленных чиновников, не изменяет приоритетов Путина. Он не ищет прибыли для себя — его интересы имперские. По сравнению с американскими бизнесменами, предлагающими сделки за деньги, Путин видит себя царем, а не предпринимателем. Его амбиции выходят за пределы экономики: захват Украины — это элемент формирования новой зоны влияния России и демонстрация статуса великой державы.

Санкции Запада ограничивают доступ России к технологиям и капиталу, но не кардинально подрывают экономику. В то же время украинские удары по энергетическому сектору РФ стали ощутимым фактором давления: атаки на нефтеперерабатывающие заводы, порты и трубопроводы снижают экспортные доходы Москвы и усложняют снабжение внутреннего рынка. Повторные удары замедляют восстановление инфраструктуры, создавая долгосрочные экономические трудности для Кремля.

Экономические «морковки» для Путина бесполезны. Он согласится на прекращение огня лишь тогда, когда будет уверен, что не сможет одержать победу на поле боя. Любая стратегия, ориентированная на финансовые стимулы, ошибочна. Чтобы достичь мира, западным лидерам необходимо сосредоточиться на ослаблении российских военных возможностей, а не на денежных уступках Кремлю.

Путин делает ставку на территорию, а не на деньги — и это принципиально меняет подход к переговорам о мире.

