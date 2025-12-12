СМИ: Трамп одобрил удары ВСУ по теневому флоту Путина 13 12.12.2025, 16:45

3,732

США передавали Киеву разведданные.

США при администрации Дональда Трампа фактически разрешили Украине наносить удары по «теневому флоту» России, сообщает The Atlantic со ссылкой на украинских и американских чиновников. В то время как команда Джо Байдена опасалась эскалации и выступала против атак на российскую нефтяную инфраструктуру в международных водах, приход республиканцев в Белый дом привёл к смене подхода. По информации издания, Трамп не только не возражал против подобных операций, но и в отдельных случаях одобрял передачу Киеву разведданных для ударов по российским энергетическим объектам.

На этом фоне, несмотря на давление США, добивающихся ускорения мирных переговоров, Украина за последние недели вывела из строя пять танкеров «теневого флота», перевозивших российскую нефть. СБУ взяла на себя ответственность за атаки в Чёрном море, в то время как Москва назвала произошедшее «пиратством» и пригрозила ответными ударами по судам, перевозящим украинскую продукцию. Инциденты вызвали скачок стоимости страхования судов.

Как пишет The Atlantic, несмотря на публичные заявления о стремлении к «мирному урегулированию», Трамп на деле поддержал украинскую стратегию давления на российский нефтяной сектор. В октябре его администрация ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», что частично парализовало российский экспорт и привело к падению стоимости российской нефти.

