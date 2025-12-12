Оршанец пустил под откос поезд 2 12.12.2025, 16:58

2,536

В суде он заявил, что «проверял машинистов».

В августе этого года житель Орши в состоянии опьянения шёл вдоль железнодорожных путей и внезапно решил перевести три ручных стрелочных перевода в нейтральное положение. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, такие действия создавали риск схода поезда с рельсов — что в итоге и произошло. Тепловоз и первый вагон сошли с путей, были повреждены их механизмы, стрелочные переводы и часть железнодорожного полотна.

39-летнего жителя Орши задержали вскоре после инцидента. Он объяснил, что хотел «просто посмотреть», как машинисты отреагируют на нестандартную ситуацию. Ранее мужчина работал слесарем в депо.

За такой «эксперимент» ему придётся заплатить 18 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, суд назначил ему 2 года и 7 месяцев «химии» и обязательное лечение от алкогольной зависимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com