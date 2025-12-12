закрыть
12 декабря 2025, пятница
Оршанец пустил под откос поезд

  • 12.12.2025, 16:58
Оршанец пустил под откос поезд

В суде он заявил, что «проверял машинистов».

В августе этого года житель Орши в состоянии опьянения шёл вдоль железнодорожных путей и внезапно решил перевести три ручных стрелочных перевода в нейтральное положение. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, такие действия создавали риск схода поезда с рельсов — что в итоге и произошло. Тепловоз и первый вагон сошли с путей, были повреждены их механизмы, стрелочные переводы и часть железнодорожного полотна.

39-летнего жителя Орши задержали вскоре после инцидента. Он объяснил, что хотел «просто посмотреть», как машинисты отреагируют на нестандартную ситуацию. Ранее мужчина работал слесарем в депо.

За такой «эксперимент» ему придётся заплатить 18 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, суд назначил ему 2 года и 7 месяцев «химии» и обязательное лечение от алкогольной зависимости.

