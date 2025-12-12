AliExpress вводит изменения для белорусов

AliExpress вводит изменения для белорусов1
- 12.12.2025, 17:20
Покупки станут дороже?
Пользователи AliExpress из Беларуси заметили, что торговая площадка перевела их аккаунты на расчеты в белорусских рублях. Возможность выбрать доллар или другую валюту в приложении и на сайте стала недоступной – поле запроса отображается неактивным (серым), пишет smartpress.by.
В обсуждении в интернете этого обновления белорусы отмечают, что курс на площадке заметно выше официального и банковского: вместо 2,89 рублей за доллар AliExpress предъявляет курс 3,15-3,19 рубля. По словам пользователей, это приводит к удорожанию покупок на 8-10%.
Ситуацию усугубляет многоступенчатая конвертация: цена отображается в белорусских рублях, списание происходит в долларах, а затем банк снова переводит сумму в рубли – иногда через евро (в зависимости от карты и банка). В результате итоговая сумма оказывается выше ожидаемой, сетуют белорусы.
Попытки обойти ограничения с помощью VPN, разных браузеров или чистка cookie дают лишь временный эффект или не работают вообще. На фоне ранее введенного НДС пользователи все чаще называют AliExpress «фактически отключенным» для Беларуси.