12 декабря 2025, пятница, 17:43
AliExpress вводит изменения для белорусов

  • 12.12.2025, 17:20
AliExpress вводит изменения для белорусов

Покупки станут дороже?

Пользователи AliExpress из Беларуси заметили, что торговая площадка перевела их аккаунты на расчеты в белорусских рублях. Возможность выбрать доллар или другую валюту в приложении и на сайте стала недоступной – поле запроса отображается неактивным (серым), пишет smartpress.by.

В обсуждении в интернете этого обновления белорусы отмечают, что курс на площадке заметно выше официального и банковского: вместо 2,89 рублей за доллар AliExpress предъявляет курс 3,15-3,19 рубля. По словам пользователей, это приводит к удорожанию покупок на 8-10%.

Ситуацию усугубляет многоступенчатая конвертация: цена отображается в белорусских рублях, списание происходит в долларах, а затем банк снова переводит сумму в рубли – иногда через евро (в зависимости от карты и банка). В результате итоговая сумма оказывается выше ожидаемой, сетуют белорусы.

Попытки обойти ограничения с помощью VPN, разных браузеров или чистка cookie дают лишь временный эффект или не работают вообще. На фоне ранее введенного НДС пользователи все чаще называют AliExpress «фактически отключенным» для Беларуси.

