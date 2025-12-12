Кто положил глаз на активы «Лукойла» за рубежом? 1 12.12.2025, 17:26

Начинается борьба за международную империю.

«Лукойл» должен до 13 декабря согласовать продажу большей части своих зарубежных активов после введения санкций США и отказа швейцарской Gunvor от сделки. Международные активы компании — нефтегазовые проекты, переработка и более 2 000 автозаправок — оцениваются примерно в $22 млрд. Любая сделка потребует одобрения Минфина США, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Среди потенциальных покупателей называются американские Exxon Mobil и Chevron, International Holding Company из ОАЭ, австрийский инвестор Бернд Бергмайр, венгерская MOL и американский фонд Carlyle.

Ключевые добывающие проекты «Лукойла» расположены на Ближнем Востоке. Компания владеет 75% месторождения Западная Курна-2 и 60% проекта «Блок 10» в Ираке, а также долями в египетских месторождениях. В ОАЭ «Лукойлу» принадлежит 10% газового проекта Ghasha. В Центральной Азии компания участвует в крупных проектах в Казахстане и ведет добычу в Узбекистане.

В Африке и Латинской Америке компания владеет долями в офшорных нефтяных блоках в Гане, Конго, Нигерии и Мексике.

Серьезные активы есть и в переработке. В Болгарии «Лукойлу» принадлежит крупнейший на Балканах нефтеперерабатывающий завод Neftohim Burgas, который власти страны готовы национализировать. В Румынии у компании — НПЗ Petrotel и около 300 АЗС, к покупке которых уже проявляют интерес инвесторы.

Для операций с зарубежными АЗС Минфин США продлил срок разрешенных транзакций до 29 апреля 2026 года. Тем не менее финская «дочка» Teboil уже подала заявление о реструктуризации и готовится к продаже сети. Румыния также движется к установлению контроля над активами «Лукойла». В США компания управляет около 200 АЗС.

