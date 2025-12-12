закрыть
Тумилович потроллил Лукашенко

  • 12.12.2025, 17:36
Тумилович потроллил Лукашенко
Геннадий Тумилович

Известный футболист посмеялся над заявлениями диктатора.

Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович, который сейчас живет в Израиле, в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК-LIVE» посмеялся над заявлениями Лукашенко о том, что «Беларусь обеспечивает Европу чистым воздухом»:

— А ты не знаешь, почему в Израиле тяжело дышится? У нас в центре Европы страна есть, где один вот этот правит. Он кислород перекрыл. И почему у нас с водой питьевой проблемы? Он же реки развернул! Припять развернуть додумался.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что хочет изменить течение Припяти. Диктатор возмутился, что вода из реки идет в Украину.

@tribunaby 🤣 В своём недавнем интервью Youtube-каналу «ЧестнОК-LIVE» Геннадий Тумилович объяснил причину проблемы питьевой воды и загрязненого воздуха Виновник вас удивит! #тумилович #израиль #лукашенко #футбол #белфутбол ♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

