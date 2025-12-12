закрыть
12 декабря 2025, пятница
СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине

  • 12.12.2025, 17:44
СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине
Дэн Дрисколл

За его отстранением стоит глава Пентагона.

Министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла отстранили от переговорного процесса по урегулированию развязанной РФ войны против Украины из-за «всё более параноидального» главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом изданию The Telegraph стало известно от источников.

В публикации говорится, что Хегсет решил отстранить Дрисколла от переговоров, увидев, что тот превышает свои полномочия.

«Он (Дрисколл. – Ред.), как считается, слишком старался, и ему дали по рукам», – сказал источник, близкий к событиям.

Две недели назад Дрисколл должен был повторно посетить Киев для продолжения переговоров, но так и не приехал.

Украинской стороне также сообщили, что он будет в Париже 1 декабря, однако визит вновь отменили в последний момент.

Украинские и европейские чиновники полагают, что отсутствие Дрисколла является частью более масштабной борьбы за контроль над мирным процессом.

