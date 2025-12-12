СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине 1 12.12.2025, 17:44

Дэн Дрисколл

За его отстранением стоит глава Пентагона.

Министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла отстранили от переговорного процесса по урегулированию развязанной РФ войны против Украины из-за «всё более параноидального» главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом изданию The Telegraph стало известно от источников.

В публикации говорится, что Хегсет решил отстранить Дрисколла от переговоров, увидев, что тот превышает свои полномочия.

«Он (Дрисколл. – Ред.), как считается, слишком старался, и ему дали по рукам», – сказал источник, близкий к событиям.

Две недели назад Дрисколл должен был повторно посетить Киев для продолжения переговоров, но так и не приехал.

Украинской стороне также сообщили, что он будет в Париже 1 декабря, однако визит вновь отменили в последний момент.

Украинские и европейские чиновники полагают, что отсутствие Дрисколла является частью более масштабной борьбы за контроль над мирным процессом.

